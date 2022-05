Lagarde waarschuwt voor crypto - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde waarschuwt dat cryptomunten gereguleerd moeten worden. Dit zegt zij in een uitzending van het programma College Tour die zondag wordt uitgezonden en waarin zij de hoofdgast is. "Wat me zorgen baart aan crypto, is dat er wordt geïnvesteerd door mensen die niet beseffen dat ze alles kwijt kunnen raken", aldus Lagarde, die refereert aan de recente waardedalingen van veel cryptomunten. "Ik maak me zorgen om mensen die ervan uitgaan dat het ze iets oplevert, die de risico's niet kennen, alles kwijtraken en heel teleurgesteld zullen zijn", aldus de ECB-voorzitter. "Daarom vind ik dat het gereguleerd moet worden." Bron: ABM Financial News

