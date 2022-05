BAM reageert op brief minister over Afsluitdijk

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft kennisgenomen van de brief die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd aan de Tweede Kamer over het project Afsluitdijk. Dit meldde de bouwer vrijdag in een persbericht.

In de brief wordt specifiek ingegaan op de uitkomsten van de recente gesprekken met de opdrachtnemer Levvel, waar BAM onderdeel van uit maakt, over vergoedingen voor extra uitgevoerd werk en het opsplitsen van de projectopdracht.

"De versterking van de dijk en andere deelprojecten die niet worden beïnvloed door de gewijzigde uitgangspunten zijn conform oorspronkelijke planning eind 2022 gereed", schrijft de minister.

Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een bedrag van in totaal 238 miljoen euro aan de opdrachtnemer als vergoeding voor kosten die zijn ontstaan als gevolg van hoofdzakelijk aanpassingen aan ontwerpen, verstoring van de uitvoering en opgelopen vertragingskosten.

BAM stelt in een reactie dat het "een constructieve dialoog heeft gevoerd met de opdrachtgever Rijkswaterstaat" en dat men de afspraken ondersteunt "over vergoeding extra werkzaamheden en wijziging projectopdracht."

Bij de jaarcijfers in februari meldde BAM al dat de voorziene financiële impact van de oplossing is verwerkt in het resultaat over het jaar 2021.

"De oplossing is in overeenstemming met BAM’s eerdere verwachtingen en brengt geen verandering in het eerder gepubliceerde vooruitzicht, waarbij BAM in 2022 een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge verwacht ten opzichte van de gerapporteerde 3,8 procent over het jaar 2021", aldus de bouwer.

Over een aantal geschilpunten hebben Rijkswaterstaat en Levvel nog geen overeenstemming kunnen bereiken, blijkt uit de brief.

"Rijkswaterstaat en Levvel zullen een Commissie van Deskundigen vragen om advies uit te brengen over de afwikkeling van deze punten en de hoogte van het te verrekenen bedrag. Vooraf is al vastgelegd dat de bovengrens van een mogelijke vergoeding met betrekking tot de geschilpunten 87 miljoen euro bedraagt", aldus de minister.

Naar verwachting komt het advies van de commissie niet eerder dan in 2023 beschikbaar. Een precieze datum is op dit moment nog niet te noemen.