Niel vergroot belang in Unibail

(ABM FN-Dow Jones) Xavier Niel heeft zijn belang in Unibail-Rodamco-Westfield vergroot naar 27,07 procent. Dit bleek uit meldingen bij de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers. Daarmee steeg het belang van Niel tot boven de meldingsdrempel van 25 procent. Niel houdt het belang via zijn bedrijven NJJ Market en Rock Investment. De Franse miljardair zou geen plannen hebben om de controle over Unibail te krijgen, maar wil zijn belang wel verder uitbreiden Het aandeel Unibail wint vrijdagmiddag 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

