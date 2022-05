AEX overtuigend hoger, met JET aan kop

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend flink hoger, na de koersafstraffing van donderdag. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 689,01 punten.

"De verkoopgolf van de afgelopen dagen krijgt vanochtend geen direct gevolg", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, die ziet dat er wat koopjesjagers actief zijn.

Volgens Verstraete werd het enthousiasme onder beleggers vanochtend aangewakkerd door de Chinese centrale bank. Die verlaagde de 5-jaars rente met 15 basispunten. "Daarmee lijkt China vooral de huizenmarkt alweer wat extra ademruimte te willen geven. De vraag naar leningen is recentelijk namelijk fors gezakt, wat een gebrek aan vertrouwen onder bedrijven en consumenten signaleert", aldus Verstraete.

Investment manager Simon Wiersma van ING noemt de renteverlaging een belangrijke impuls voor de Chines economie. "En stel dat ook de lockdowns in een aantal steden worden versoepeld? Dat zou een sterk positief signaal zijn voor de beurzen", aldus Wiersma. "Het zou ook de vrees voor een recessie, die we overdreven vinden, doen afnemen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0578. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway.com aan kop met een plus van 4,1 procent. IMCD won 3,6 procent en NN Group 2,4 procent. De verzekeraar noteert maandag ex-dividend. Ahold Delhaize leverde met 0,5 procent wat beurswaarde in.

In de AMX won PostNL 8,0 procent. Investeerder Daniël Kretinsky diende documenten in bij de Europese Commissie om 'de facto' zeggenschap te krijgen over PostNL. Een woordvoerder van het postbedrijf noemde dit tegenover ABM Financial News een formele, technische stap. Ook analisten van ING en Jefferies menen dat het om een technische stap gaat. "Elke beweging van het aandeel op het nieuws lijkt ons overdreven", aldus analisten van ING.

Air France-KLM won 3,2 procent. De vliegtuigmaatschappij is in gesprek met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro voor een onderdeel van de luchtvaartmaatschappij die reservemotoren voor onderhoud en reparaties beheert. InPost trok met 3,9 procent aan.

In de AScS steeg Kendrion 4,3 procent. Sligro leverde 0,9 procent in.