Air France-KLM praat over kapitaalinjectie

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM is in gesprek met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro voor een onderdeel van de luchtvaartmaatschappij. Dit maakte Air France-KLM vrijdag bekend. De financiering is bedoeld voor de tak die reservemotoren voor onderhoud en reparaties beheert. Met deze kapitaalversterking ziet het bedrijf kans om een deel van de doorlopende leningen die het bij de Franse staat heeft uitstaan, af te lossen en de genoemde tak via overnames te versterken. De luchtvaartonderneming gaf vrijdag aan dat de kapitaalinjectie tevens een versterking van de balans met zich meebrengt, maar verder geen implicaties heeft voor de operaties. Bron: ABM Financial News

