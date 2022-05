Hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start nadat de Aziatische beurzen vanochtend groen kleurden, terwijl Wall Street donderdagavond na een volatiele handelsdag juist toch weer terrein prijsgaf. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong ruim 1 procent hoger.

Donderdag gaf de AEX nog ruim 2 procent prijs, in het voetspoor van Wall Street dat woensdagavond omlaag dook, na teleurstelling over de resultaten van grote retailbedrijven.

Het waren vooral de ‘defensieve’ voedingswaarden Unilever, Ahold en Heineken die donderdag op Beursplein 5 zwaar onder druk stonden, nadat uit cijfers van Amerikaanse supermarkt- en winkelketens naar voren kwam dat zij moeite hebben om stijgende kosten door te berekenen.

Bij hoge inflatie is het belangrijk hoeveel prijsmacht een bedrijf heeft om de inflatie door te berekenen aan de klant. Retail is een vechtmarkt en bedrijven hebben daar vaak geen prijsmacht, zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. "Ze verkopen allemaal hetzelfde product en de consument kiest op prijs." Voor zulke bedrijven duurt het een tijdje voordat ze de prijsstijgingen hebben ingehaald en dat drukt het resultaat, aldus Van Deijck.

Beleggers leiden uit de teleurstellende cijfers van onder meer Walmart en Target van de afgelopen dagen bovendien af dat de hoge inflatie ook de Amerikaanse consumenten hard raakt. “Er zijn veel redenen die de dalingen op de aandelenmarkten veroorzaken, maar de directe oorzaak van de recente neerwaartse versnelling is angst voor de teruglopende koopkracht van de Amerikaanse consument", zei analist Bill Stone van Glenview Trust.

Wall Street zigzagde donderdag tussen rood en groen en hoofdgraadmeter S&P 500 moest bij de slotzoemer toch weer terrein prijsgeven. De index verloor ruim een half procent en het verlies deze week bedraagt nu 3 procent. Daarmee ligt de S&P 500 op koers om voor de zevende achtereenvolgende week lager te sluiten. Dit gebeurde voor het laatst kort na de millenniumwisseling ten tijde van het uiteenbarsten van de internetzeepbel.

Sommige analisten benadrukken ondertussen wel dat waarderingen aantrekkelijk zijn geworden. Zo noteert de index van de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen, de Euro Stoxx 50 index, nu op basis van de voorziene winsten in 2022 op een koers/winst-verhouding van net onder de 13. Ook wijzen parameters erop dat relatief veel geld geparkeerd staat aan de zijlijn, wat tot toekomstige koopdruk kan leiden.

In Azië besloten beleggers vanochtend om de zorgen achter zich te laten. Hongkong en Seoel klimmen circa 2 procent, terwijl de andere hoofdbeurzen meer dan 1 procent winnen.

De markten kregen onder meer een duwtje in de rug doordat de People's Bank of China besloot om het interbancaire rentetarief te verlagen met 15 basispunten. "Dit is een langverwachte stap ingegeven door Covid-verstoringen, en de verlaging is meer dan de markt verwacht", zei analist Chaoping Zhu van JPMorgan.

In Japan bleek daarnaast de inflatie in april op jaarbasis te zijn uitgekomen op 2,5 procent, een tempo dat het land in geen 13 jaar heeft gezien.

De Amerikaanse olie-future noteert ruim een procent lager op 110,85 dollar per vat, na een stijging van bijna 3 procent donderdagavond in New York. Op het valutavlak zit daarnaast de euro ten opzichte van de dollar de laatste dagen iets in de lift. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,0586.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM is in gesprek met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor AkzoNobel van 112,00 naar 110,00 euro met handhaving van het koopadvies.

De aandeelhouders van Brunel hebben tijdens de jaarvergadering alle agendapunten goedgekeurd, waaronder het dividendvoorstel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent op 3.900,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 31.253,13 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.388,50 punten.