Nederland investeert minder

(ABM FN-Dow Jones) De investeringen in Nederland zijn in maart gedaald. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De investeringen daalden in maart qua volumes met 3,4 procent op jaarbasis. In februari was er juist nog sprake van een toename met 5,3 procent, maar in januari daalden de investeringen ook al met 5,4 procent.

De daling in maart komt vooral doordat in maart 2021 is geïnvesteerd in vliegtuigen en in maart 2022 niet. In gebouwen en personenauto’s is afgelopen maart juist meer geïnvesteerd.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de investeringen in mei minder gunstig dan in maart.