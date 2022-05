SelectMDx van MDxHealth gedekt door Medicare Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) De SelectMDx-test van MDxHealth om prostaatkanker op te sporen heeft in de Verenigde Staten een zogeheten Local Coverage Determination (LCD) gekregen. Dit meldde het biotechbedrijf donderdagavond. Een Local Coverage Determination (LCD) wordt bepaald door een Medicare Administrative Contractor (MAC), in dit geval Palmetto GBA, en geeft aan op een dergelijke diagnostische technologie noodzakelijk is en daardoor wordt gedekt door Medicare, een sociaal verzekeringsprogramma van de Amerikaanse federale overheid. De LCD is vanaf 3 juli 2022 van kracht, wat "naar verwachting de dekking van onze test ondersteunt voor gekwalificeerde Medicare-patiënten in de Verenigde Staten", aldus MDxHealth. Bron: ABM Financial News

