Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen na een volatiele handelssessie. Bij een settlement van bijna 110 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent duurder ten opzichte van woensdag. Toen stonden de olieprijzen onder druk, wat volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank vooral te maken had met "externe factoren zoals de uitverkoop op de Amerikaanse aandelenmarkten. De S&P 500 zag gisteren bijvoorbeeld zijn meest uitgesproken daling op één dag in bijna twee jaar. Als gevolg hiervan hebben veel marktdeelnemers waarschijnlijk ook hun olietermijncontracten overboord gegooid", aldus Fritsch. Donderdag leken de oliemarkten ook het spoor van de aandelenmarkten te volgen, waar de handel ook volatiel is maar de verkoopgolf van woensdag vooralsnog geen echt vervolg krijgt. De economische groeivertraging en een afnemende vraag naar olie blijven een grote bron van zorg voor de oliemarkten. Aan de aanbodkant blijft de oorlog in Oekraïne het belangrijkste punt van aandacht. De Europese Unie onderhandelt momenteel over een plan om de import van Russische energie uit te faseren. "Met alle extra invloeden die op korte termijn van invloed zullen zijn op olie, zal de grootste invloed op de energiemarkten de oorlog tussen Rusland en Oekraïne blijven", volgens analisten van Sevens Report Research. "Tot er een oplossing is, zullen zorgen over het aanbod een angstaanjagend greep op de markt houden." Ondertussen probeert China zijn strategische ruwe olievoorraden aan te vullen met goedkope Russische olie, een teken dat Peking zijn banden op het gebied van energie met Moskou aanhaalt, terwijl Europa er juist naar streeft de energie-import te verbieden vanwege de oorlog in Oekraïne. Peking is in gesprek met Moskou om extra voorraden te kopen, meldde Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. De gesprekken worden gevoerd op regeringsniveau met weinig directe betrokkenheid van oliemaatschappijen, zei één bron. Bron: ABM Financial News

