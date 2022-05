Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index verliest 0,5 procent op 3.906,88 punten, de Dow Jones index daalt 0,7 procent op 31.269,46 punten en de Nasdaq koerst fractioneel lager op 11.420,41 punten.

"De trigger was volgens mij vooral recessievrees. Het was deze keer niet de rente, want die daalde zelfs een beetje", zei Philippe Gijsels, Hoofd Marktstrategie bij BNP Paribas Fortis, over de koersval van woensdag.

Beleggers denken dat de teleurstellende cijfers van Walmart en Target van de afgelopen dagen een bewijs vormen dat de hoge inflatie de Amerikaanse consumenten raakt.

"Het sentiment in de markt is zeer negatief", oordeelde analist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Handelaren denken dat als grote bedrijven zoals Walmart al moeite hebben om de hogere inflatie te verteren, de situatie helemaal lastig moet zijn voor middelgrote en kleine bedrijven", voegde Aslam toe.



Dat consumenten meer krediet opnemen om hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen blijven bekostigen, is volgens de marktanalisten ook geen goed teken. "Hoger schulden in een tijd van een dreigende recessie is de perfecte cocktail voor een grote ramp", waarschuwde Aslam.

Beleggers kiezen donderdag voor de veilige haven van obligaties, waardoor de Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald tot 2,82 procent.

Op macro-economisch vlak was het nieuws ook niet positief. De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering stegen vorige week, terwijl de Philadelphia Fed index in mei is gekelderd. Verder daalden de bestaande woningverkopen in april sterker dan verwacht.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in april gedaald. Dit meldde The Conference Board donderdag. De daling was te wijten aan zwakkere consumentenbestedingen en een afname van de bouwvergunningen, verklaarde Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research bij Conference Board.

WTI-olie is iets duurder ten opzichte van woensdag rond 110 dollar per vat. De euro/dollar noteert op 1,0591.

Bedrijfsnieuws

Cisco heeft in het afgelopen kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, waarop de omzetverwachting voor het hele boekjaar neerwaarts werd bijgesteld. Cisco verwacht dat de jaaromzet met 2 tot 3 procent zal stijgen op jaarbasis, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 5,5 tot 6,5 procent. Het aandeel verliest 14,5 procent.

Het aandeel Tesla is uit de ESG S&P500 index gehaald. CEO Elon Musk was daar niet blij mee, en liet zich kritisch uit over ESG op Twitter. Tesla daalt licht.

Kohl's heeft zichzelf zich donderdag in de etalage gezet en gaf tegelijk een winstwaarschuwing. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaanse warenhuis.

Kohl's heeft Goldman Sachs in de arm genomen om de strategie van het bedrijf tegen het licht te houden en een zo breed mogelijk scala aan opties te bestuderen. In dit proces zijn tot nu toe 25 partijen in naar voren gekomen, wat een aantal niet-bindende voorstellen opleverde. Het aandeel stijgt 4 procent.

Harley-Davidson daalt bijna 10 procent. De fabrikant van motorfietsen stopt met de assemblage en levering van motorfietsen vanwege mogelijke problemen bij een leverancier van onderdelen.

Target, dat woensdag flink onder druk stond, verliest donderdag nog eens 5,5 procent.