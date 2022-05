Update: Leidende indicatoren VS omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in april gedaald. Dit meldde The Conference Board donderdag. De Leading Economic Index daalde met 0,3 procent en kwam uit op 119,2. De gemelde stijging van 0,3 procent in maart werd bijgesteld tot een stijging van 0,1 procent. De daling in april was te wijten aan zwakkere consumentenbestedingen en een afname van het aantal verstrekte bouwvergunningen, verklaarde Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research bij Conference Board. Per saldo was de index de afgelopen maanden vlak, merkte Ozyildirim op. En dat is volgens hem in lijn met de bescheiden groeivooruitzichten op korte termijn. De hoge inflatie, de stijgende rente, verstoringen in de aanvoerketen en coronalockdowns, vooral in China, drukken de vooruitzichten, lichtte de econoom toe. Hij denkt wel dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal weer groeit. De LEI index is een conjunctuurindicator die de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar weergeeft. De hoofdindicator is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van verschillende deelindicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, het gemiddelde van de gewerkte uren in de industrie en aandelenprijzen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

