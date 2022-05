Rode opening op Wall Street dreigt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zetten donderdag de neerwaartse trend voort, na de afstraffing woensdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel ruim een procent in het rood.

"De trigger was volgens mij vooral recessievrees. Het was deze keer niet de rente, want die daalde zelfs een beetje", zei Philippe Gijsels, Hoofd Marktstrategie bij BNP Paribas Fortis, over de koersval van woensdag.

Beleggers denken dat de teleurstellende cijfers van Walmart en Target van de afgelopen dagen een bewijs vormen dat de hoge inflatie de Amerikaanse consumenten raakt.

"Het sentiment in de markt is zeer negatief", oordeelde analist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Handelaren denken dat als grote bedrijven zoals Walmart al moeite hebben om de hogere inflatie te verteren, de situatie helemaal lastig moet zijn voor middelgrote en kleine bedrijven", voegde Aslam toe.

Dat consumenten meer krediet opnemen om hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen blijven bekostigen, is volgens de marktanalisten dan ook geen goed teken. "Hoger schulden in een tijd van een dreigende recessie is de perfecte cocktail voor een grote ramp", waarschuwde Aslam.

De wekelijkse steunaanvragen bleken afgelopen week flink gestegen, terwijl de zogeheten Philly-fed index veel harder daalde dan voorzien.

Olie werd donderdag circa 2 procent goedkoper.

De euro/dollar noteerde op 1,0541. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0480 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0484 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Kohl's heeft zichzelf zich donderdag in de etalage gezet en gaf tegelijk een winstwaarschuwing af. De omzet zal dit jaar minder sterk stijgen dan voorzien en de winst zal lager liggen dan eerder ingeschat. Het is nu aan Goldman Sachs om een koper te vinden voor de Amerikaanse warenhuisketen. Het aandeel lijkt bijna 5 procent lager te gaan openen.

Cisco heeft in het afgelopen kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, waarop de omzetverwachting voor het hele boekjaar neerwaarts werd bijgesteld. Cisco verwacht dat de jaaromzet met 2 tot 3 procent zal stijgen op jaarbasis, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 5,5 tot 6,5 procent. Het aandeel lijkt 10 procent lager te openen.

Het aandeel Tesla is uit de ESG S&P500 index gehaald. CEO Elon Musk was daar niet blij mee, en liet zich kritisch uit over ESG op Twitter. Tesla opent vermoedelijk 1,5 procent lager.

Slotstanden

De Dow Jones-index verloor woensdag 3,6 procent op 31.490,07 punten. De S&P500-index daalde 4,0 procent tot 3.923,68 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 4,7 procent in en sloot op 11.418,15 punten.