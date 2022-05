Notulen ECB wijzen op aanstaande renteverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bij de laatste monetaire beleidsvergadering zeiden beleidsmakers dat de Europese Centrale Bank evenveel belang moet hechten aan te hoge inflatieverwachtingen, als de centrale bank in het verleden deed bij te lage inflatieverwachtingen. Dat staat in de notulen van de vorige vergadering op 13 en 14 april. De centrale bank heeft zich immers vastgelegd op symmetrie in het monetaire beleid, stelden deze beleidsmakers, en als de ECB nu te lang wacht met het verhogen van de rente, dan dreigt het monetaire beleid achterop te raken bij de curve. Volgens deze beleidsmakers zijn de voorwaarden om de rente te verhogen al duidelijk vervuld. De omstandigheden voor een renteverhoging zouden echter cruciaal worden bij de beleidsdiscussie in juni, meende men. Dan zal moeten worden beoordeeld of de onderliggende inflatie voldoende progressie heeft geboekt om consistent te zijn met een inflatie op de middellange termijn op 2 procent stabiliseert. Volgens aanwezige beleidsmakers moest de ECB duidelijk maken dat een krapper monetair beleid de hoge energieprijzen niet kan verhelpen, maar wel de oplopende prijzen in de tweede ronde-effecten kan drukken. De ECB moest in haar communicatie ook vermijden dat de indruk zou ontstaan dat de centrale bank niets doet, terwijl de inflatiecijfers zo hoog zijn. Verwachtingen in de markt en van analisten De centrale bankiers bespraken dat de markt inmiddels bijna een renteverhoging van 25 basispunten in juli inprijst, en drie van zulke verhogingen voor het einde van het jaar. De doorsnee respondent op een enquête onder monetaire analisten ging nog uit van een eerste renteverhoging in het vierde kwartaal van dit jaar, maar 40 procent van de respondenten rekende al op een eerdere stap. De monetaire analisten zien de rente echter veel minder snel stijgen dan de markt nu inprijst, merkten de centrale bankiers op. De verhoogde onzekerheid zou de rentecurve steiler maken dan de "daadwerkelijke" renteverwachtingen, aldus werd uiteengezet tijdens de vergadering. Bron: ABM Financial News

