Klarna Bank zoekt geld tegen lagere waardering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Virgin Money

(ABM FN-Dow Jones) Klarna Bank wil vers geld ophalen met een financieringsronde die het fintechbedrijf aanzienlijk lager waardeert dan een jaar geleden. Dat zeggen mensen bekend met situatie tegen The Wall Street Journal. Klarna specialiseert in koop-nu-betaal-later-diensten. Deze populaire dienst concurreert met creditcards. Klanten kunnen zonder rente goederen en diensten kopen. Klarna krijgt een fee van de verkopers. In juni werd Klarna de meest waardevolle Europese fintech-startup, toen SoftBank een investeringsronde leidde waarin het bedrijf werd gewaardeerd op 45,6 miljard dollar. Het betaalbedrijf uit Zweden wil nu 1 miljard dollar ophalen bij nieuwe en bestaande beleggers. In deze deal zou het bedrijf een waardering van niet veel meer dan 30 miljard dollar krijgen, volgens de bronnen van de zakenkrant. Dat zou ongeveer 30 procent minder zijn dan een jaar eerder. In 2019 werd het bedrijf overigens nog op 3,5 miljard dollar gewaardeerd. De investeringsronde wordt geleid door Goldman Sachs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.