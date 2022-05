Mercedes Benz zet in op luxe en elektrisch Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Mercedes Benz zet de komende jaren in op luxe en elektrisch. Dit blijkt uit een presentatie die de Duitse autobouwer donderdag gaf. "Wat altijd de kern van ons merk was, is nu ook de kern van onze strategie: het luxesegment", aldus voorzitter Ola Källenius. De operationele marge zal in 2025 tussen de 8 en 14 procent liggen, afhankelijk van hoe de markt zich de komende jaren ontwikkelt. Een marge van 12 procent is het basisscenario. Verder mikt Mercedes op een omzetgroei van circa 60 procent tussen 2019 en 2026 voor het premiumsegment van zijn auto's. Deze combinatie zal Mercedes "sterke financiële resultaten" opleveren, ook als de markt tegenzit. Verder wil de fabrikant in 2030 "volledig elektrisch" zijn en in 2039 volledig CO2-neutraal zijn. Bron: ABM Financial News

