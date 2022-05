Europese beurzen flink lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag stevig in het rood, nadat Wall Street woensdag ook al flink lager sloot en zelfs de slechtste dag in lange tijd beleefde. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 2,1 procent op 422,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,1 procent naar 3.878,17 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 2,3 procent met een stand van 6.204,44 punten. De Britse FTSE verloor donderdag 2,6 procent op 7.241,85 punten. "De positieve stemming aan het begin van de week is volledig omgekeerd", aldus analisten van IG. "Zorgen over de inflatie en de economische groei domineren." De markt kijkt donderdag vooral uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank en de toespraak van de vicevoorzitter van de centrale bank, Luis de Guindos, maar ook naar de wekelijkse steunaanvragen in de VS, die ingeschat worden op een aantal van 200.000 tegen 203.000 een week eerder. Verder is er in de Verenigde Staten aandacht voor de activiteitenindex van Philadelphia over mei en de verkopen van bestaande woningen in april. Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 105,17 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 107,66 dollar werd betaald, een verlies van 1,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0496. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0480 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0484 op de borden.



Bedrijfsnieuws EasyJet heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 het verlies zien afnemen, maar waarschuwde wel voor extra kosten in de tweede jaarhelft vanwege hogere brandstofprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. De koers van het aandeel Easyjet noteerde 2,9 procent lager. In Parijs en Frankfurt waren de zorgen weer helemaal terug, waarmee het gros van de hoofdaandelen flink onder druk stond. Alleen op de Duitse beurs zagen vier aandelen kans een plus te bewerkstelligen, waar onder die van thuisbezorgbedrijven Zalando en Delivery Hero. In Amsterdam ging het aandeel Just Eat Takeaway aan de leiding met een vlakke koers. In Parijs noteerden tien aandelenkoersen minder dan 1 procent verlies, de rest zat er boven. In Frankfurt waren dit er zes. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood. De Dow Jones-index verloor woensdag 3,6 procent op 31.490,07 punten. De S&P500-index daalde 4,0 procent tot 3.923,68 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 4,7 procent in en sloot op 11.418,15 punten. Bron: ABM Financial News

