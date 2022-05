Valuta: euro in afwachting van notulen ECB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer onder de 1,05 dollar in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank en de toespraak van de vicevoorzitter van de centrale bank, Luis de Guindos. "Uit de notulen kan eensgezindheid binnen het bestuur van de bank naar voren komen of juist het relatieve en ongewenste gebrek eraan", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De woorden van De Guindos van vandaag zouden een extra onderbouwing kunnen bieden voor de verwachting dat de ECB deze zomer inderdaad overgaat tot een renteverhoging. Daarmee zou de euro iets meer vertrouwen kunnen winnen, zoals we de afgelopen dagen al zagen", aldus Van der Meer. De markt kijkt donderdag ook naar de wekelijkse steunaanvragen, die ingeschat worden op een aantal van 200.000 tegen 203.000 een week eerder. Verder is er in de Verenigde Staten aandacht voor de activiteitenindex van Philadelphia over mei en de verkopen van bestaande woningen over april. Van de Federal Reserve van Minneapolis spreekt de voorzitter Neel Kashkari. De euro noteerde donderdag 0,4 procent lager op 1,0494 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8473 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,4 procent tot 1,2386 dollar. Bron: ABM Financial News

