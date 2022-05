AEX onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend fors lager en trad daarmee in het voetspoor van Wall Street op woensdagavond. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 2,5 procent tot 675,70 punten.

"Na wat flinke winsten aan het begin van de week, doken de Europese beurzen gister en vandaag in het rood", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson wees op uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdag, die opnieuw bevestigden dat de centrale bank aan de slag moet om de inflatie te beteugelen.

Tegenvallende cijfers van Amerikaanse retailers deden het sentiment ook geen goed, aldus Hewson, wijzend op teleurstellende winstcijfers van Target na eveneens slecht ontvangen resultaten van Walmart. De Amerikaanse beurzen sloten woensdag fors lager, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs 4,5 procent inleverde. Daarmee was volgens IG sprake van de slechtste dag voor Wall Street sinds 2020.

"De positieve stemming aan het begin van de week is volledig omgekeerd", aldus analisten van IG. "Zorgen over de inflatie en de economische groei domineren."

"De Aziatische beurzen wisten het negatieve sentiment van woensdag vanochtend niet van zich af te schudden, vooral door zwakte bij Chinese techaandelen nadat de cijfers van Tencent tegenvielen."

Powells opmerkingen dat de Federal Reserve niet zal twijfelen om de rentes te laten stijgen tot een neutraal niveau totdat er een duidelijk signaal is dat de inflatie onder controle is, leidden tot zorgen onder beleggers dat de rentes in een hoger tempo verhoogd kunnen worden, zo stelde Hewson.

De markten hielden volgens de analist al rekening met een verhoging met 50 basispunten in mei en juni. "Maar nu wordt er ook gesproken over eenzelfde verhoging in juli", aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0504. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de bijna volledig roodgekleurde hoofdaandelen noteerde Signify onderaan met een koersverlies van 7,0 procent. Ahold en Unilever verloren 2,6 tot 4,7 procent in de nasleep van tegenvallende cijfers van Amerikaanse retailers woensdag.

In de AMX verloor Arcadis 4,1 procent. Aalberts handelde 2,8 procent lager na een update, die door Morgan Stanley als solide werd bestempeld. Aalberts meldde over de eerste vier maanden van dit jaar een autonome groei van 9 procent. Dat is ruim meer dan de 2,5 procent die Morgan Stanley voor de eerste jaarhelft verwacht. InPost won in de AMX juist 0,8 procent.

In de AScX daalde B&S Group 5,1 procent vanwege een ex-dividend notering. Azerion verloor zelfs 8,2 procent. Ebusco steeg tot 0,4 procent.