AEX fors lager geopend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 1,5 procent lager naar 682,88 punten, terwijl de Midkap 0,9 procent prijs gaf. Onder de volledig roodgekleurde hoofdaandelen noteerde Signify onderaan met een koersverlies van 4,4 procent. Ahold en Unilever verloren meer dan 2 procent in de nasleep van tegenvallende cijfers van Amerikaanse retailers woensdag. In de AMX verloren Inpost en AMG krap 2 procent. Aalberts handelde min of meer vlak na een update, die door Morgan Stanley als solide werd bestempeld. In de AScX daalde B&S Group 5 procent vanwege een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

