Beursblik: opnieuw solide update Aalberts

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft opnieuw een solide update gepresenteerd. Dit stelden analisten van Morgan Stanley donderdag. Aalberts meldde over de eerste vier maanden van dit jaar een autonome groei van 9 procent. Dat is ruim meer dan de 2,5 procent die Morgan Stanley voor de eerste jaarhelft verwacht. Hoewel de nodig details ontbreken, meent de zakenbank dat de opmerkingen van Aalberts over de marge tonen dat het bedrijf er goed in slaagt om de prijzen te verhogen en de verstoringen in de aanvoerketen en de hogere inkoopkosten op te vangen. Morgan Stanley wees verder nog op het orderboek van Aalberts, dat op een recordniveau staat. De zakenbank heeft een Gelijkgewogen advies op Aalberts met een koersdoel van 58,00 euro. Bron: ABM Financial News

