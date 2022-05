Verlies EasyJet neemt af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: easyJet

(ABM FN) EasyJet heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 het verlies zien afnemen, maar waarschuwde wel voor extra kosten in de tweede jaarhelft vanwege hogere brandstofprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de luchtvaartmaatschappij. "EasyJet heeft zijn verliezen jaar op jaar verminderd, in lijn met de marktverwachtingen", aldus CEO Johan Lundgren. "De opgekropte vraag naar reizen en de opheffing van de reisbeperkingen zorgden samen voor een sterk en aanhoudend herstel, dat verder verbeterd is door acties die wij zelf hebben genomen." Easyjet voerde onder meer een herverdeling van vliegtuigen binnen het netwerk door. Meer dan 1,5 miljoen stoelen zijn hierdoor volgens de topman naar de best presterende markten verplaatst. Lundgren verwacht op 90 procent van de capaciteit in 2019 te vliegen in het derde kwartaal en biedt voor het vierde kwartaal 97 procent van de capaciteit in 2019 aan. "Nu we terugkeren naar een meer normaal zomerseizoen, zijn we klaar om de vraag op te vangen", aldus de topman. Cijfers In het afgelopen halfjaar boekte EasyJet een zogenoemd headline-verlies van 545 miljoen pond tegen 701 miljoen een jaar eerder. De omzet verzesvoudigde ruimschoots tot 1,5 miljard pond, vooral door een hogere capaciteit. Door deze hogere capaciteit stegen de kosten wel van 941 tot 2.043 miljoen pond. Er werden 23,4 miljoen mensen vervoerd tegen 4,1 miljoen een jaar eerder. Outlook Easyjet gaf geen verwachting af voor heel 2022, vanwege de onzekerheid op korte termijn. Klanten boeken hun vluchten kort voor de reis en dit maakt het lastig om de voorziene boekingen in kaart te brengen, aldus de luchtvaarder. In 2023 hoopt Easyjet weer op het niveau van voor de coronacrisis te zitten. Bron: ABM Financial News

