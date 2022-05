Cisco waarschuwt voor lagere omzet dit jaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Cisco heeft in het afgelopen kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, waarop de omzetverwachting voor heel het jaar neerwaarts werd bijgesteld. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maker van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware. De omzet trok in het derde kwartaal, dat liep tot eind april, licht aan van 12,8 naar 12,84 miljard euro, maar analisten geraadpleegd door FactSet hielden vooraf rekening met 13,4 miljard dollar. Cisco verwacht dat de omzet in het lopende kwartaal zal dalen met 1 tot 5,5 procent op jaarbasis. En dit betekent dat het omzetdoel in het lopende gebroken boekjaar niet gehaald zal worden. Cisco verwacht dat de jaaromzet met 2 tot 3 procent zal stijgen op jaarbasis, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 5,5 tot 6,5 procent. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 3,0 miljard dollar, ofwel 0,73 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 2,9 miljard of 0,68 dollar per aandeel. Op aangepaste basis bedroeg de winst per aandeel 87 cent tegen een verwachting van analisten van 86 cent. CEO Chuck Robbins zegt onverminderd een solide vraag te zien, maar waarschuwde dat coronalockdowns in China en de oorlog in Oekraïne een impact hadden op de omzet. Het aandeel Cisco verloor in de reguliere handel woensdag 4,4 procent, om vervolgens in de elektronische handel nabeurs nog eens 12,8 procent aan waarde in te leveren. Bron: ABM Financial News

