Vermoedelijk rode opening AEX door recessievrees op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent. Op Wall Street gaf hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond 4 procent prijs.

Shell noteert vandaag ex-dividend.

Na een forse winst woensdag probeerde de AEX donderdag verder te herstellen, maar vooral een rode opening op Wall Street gooide roet in het eten en de hoofdindex sloot uiteindelijk 1,4 procent lager op 693,03 punten.

Het sentiment op Wall Street stond woensdag vooral onder druk door cijfers van de winkelketens Target, sectorgenoot van Walmart, en Lowe's Companies, een inrichting- en doe-het-zelf-keten.

Beide bedrijven meldden dat de winsten onder druk staan door stijgende kosten, zwakke omzetten en verstoringen van de aanvoerketens. Target verloor maar liefst 25 procent na teleurstellende kwartaalcijfers. Ook Dollar Tree, Dollar General en Costco Wholesale boekten de zwaarste koersverliezen in jaren. Lowe’s hield de schade beperkt tot 5 procent.

’s Werelds grootste supermarktketen Walmart, dat dinsdag nabeurs al met een tegenvallende kwartaalupdate kwam en woensdag 17 procent van zijn beurswaarde zag vervliegen, gaf donderdag nog eens bijna 7 procent prijs. Het supermarktconcern waarschuwde voor margedruk en verlaagde de outlook.

De signalen van de Amerikaanse detailhandel wakkerde de vrees onder beleggers dat de wereldeconomie in een recessie kan duiken flink aan. Het debat hierover is evenwel nog lang niet beslist, maar de aandelenmarkten staan de afgelopen weken wel flink onder druk. Beleggers maken zich zorgen over de hoge inflatie, het verkrappende beleid van centrale banken en de maar voortdurende oorlog in Oekraïne.

In Azië noteert de Shanghai Composite vanochtend slechts nipt in het rood, doordat beleggers onder meer bemoedigende signalen krijgen over de afbouw van lockdowns.

De negatieve uitschieter is de beurs in Hongkong met een verlies van 2,5 procent onder aanvoering van Tencent. De Chinese techgigant, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is, boekte het afgelopen kwartaal bij een gelijkblijvende omzet de grootste winstdaling sinds de beursgang in 2004.

Tencent, onder meer actief op het gebied van sociale media en video spelletjes, lijdt onder overheidsmaatregelen die de advertentie inkomsten onder druk zetten, terwijl ook coronamaatregelen hun sporen achter hebben gelaten. Het aandeel koerste vanochtend bijna 7 procent lager.

In Australië werd bekend gemaakt de werkloosheid in april is gedaald naar 3,9 procent van de beroepsbevolking. Dit is het laagste niveau sinds augustus 1974.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend nipt in het groen, nadat het zwarte goud woensdagavond in New York 2,5 procent lager sloot op 109,59 dollar per vat.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank, de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de bestaande woningverkopen in de VS in april.

Bedrijfsnieuws

Aalberts realiseerde in de eerste vier maanden van 2022 een autonome omzetgroei van 9 procent. Het orderboek boek lag eind april zelfs 51 procent hoger dan een jaar geleden. Over de halfgeleidertak zei Aalberts dat de eindmarkten sterk blijven en dat het orderboek verder groeide tot recordniveau. Verder merkte het bedrijf op dat de vraag naar personenauto's en bedrijfswagens sterk blijft.

Drie winkelcentra van Unibail-Rodamco-Westfield gaan verder onder de naam Westfield.

Corbion houdt op 5 juli een buitengewone aandeelhoudersvergadering om te stemmen over de herbenoeming van Steen Riisgaard tot commissaris.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones-index verloor woensdag 1.164 punten en sloot 3,57 procent lager op 31.490,07 punten. De S&P500-index daalde 4,04 procent tot 3.923,68 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 4,73 procent in en sloot op 11.418,15.