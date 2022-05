Flinke groei voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste vier maanden van 2022 een autonome omzetgroei van 9 procent gerealiseerd. Dit maakte Aalberts voorbeurs in een update bekend. Het orderboek boek lag eind april zelfs 51 procent hoger dan een jaar geleden. "We waren in staat om de aanhoudende pandemie, verstoringen in onze toeleveringsketens en tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten het hoofd te bieden", zei Aalberts in een toelichting. De marge ontwikkelde zich volgens Aalberts ook goed, dankzij prijsverhogingen. Aalberts zei de investeringen verder op te voeren om de autonome groeiplannen te faciliteren. De Russische activiteiten van Aalberts leveren minder dan 1 procent van de groepsomzet op. De investeringen in deze regio zijn inmiddels stopgezet. Over de halfgeleidertak zei Aalberts dat de eindmarkten sterk blijven en dat het orderboek verder groeide tot recordniveau. Verder merkte het bedrijf op dat de vraag naar personenauto's en bedrijfswagens sterk blijft. Voor de middellange termijn mikt Aalberts op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent. Het margedoel van de onderneming is 16 tot 18 procent. Bron: ABM Financial News

