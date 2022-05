Corbion houdt BAVA voor herbenoeming Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion houdt op 5 juli een buitengewone aandeelhoudersvergadering om te stemmen over de herbenoeming van Steen Riisgaard tot commissaris. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. Riisgaards benoeming was abusievelijk niet opgenomen in de agenda voor de algemene jaarvergadering die op 18 mei wordt gehouden. Daarom organiseert Corbion in juli een buitengewone aandeelhoudersvergadering, met diens herbenoeming als enige agendapunt. De jaarvergadering van Corbion stemde woensdag onder meer in met het dividendvoorstel van 0,56 euro per aandeel over 2021. Ook stemden de aandeelhouders in met de benoeming van William Lin tot commissaris. Rudy Markham trad terug als commissaris na 11 jaar. Het aandeel Corbion noteert op 20 mei ex-dividend. Bron: ABM Financial News

