Ackermans & van Haaren verwacht recordwinst

Beeld: Ackermans & van Haaren

(ABM FN) Ackermans & van Haaren verwacht na afronding van het eerste kwartaal dit jaar een recordwinst te boeken. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van de holding. Terwijl de holding zelf weinig impact voelt van de oorlog in Oekraïne worden een deel van de dochterondernemingen negatief beïnvloedt. Op basis van de huidige inschattingen rekent Ackermans & van Haaren op een vrijwel stabiele resultaatbijdrage van de kernsectoren dit jaar. Maar dankzij de meerwaarde die de holding op de verkopen van de belangen in Manuchar en Anima geboekt heeft, rekent AvH op een recordwinst voor 2022, en de financiële slagkracht zal met ongeveer 440 miljoen euro worden versterkt. Marine Engineering & Contracting Volgens de holding vorderen de plannen voor de afzonderlijke beursnotering van DEME goed voor een eerste notering eind juni van dit jaar. In het eerste kwartaal heeft DEME de omzet sterk zien stijgen van 480 naar 617 miljoen euro. De omzet van CFE bedroeg in het eerste kwartaal 273 miljoen euro, een lichte stijging met 3,9 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. De ontvangst van het dividend van DEME in maart 2022 heeft bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van de netto financiële schuld. Het orderboek van CFE bleef op een hoog niveau met 1,7 miljard euro, tegenover 1,6 miljard euro eind 2021. Dit is een stijging met 10,8 procent over 12 maanden. Private banking Delen Private Bank en Bank Van Breda hebben in het eerste kwartaal last gehad van de “turbulente financiële markten”. Daardoor daalde het totaal toevertrouwd vermogen licht van 63,9 miljard euro eind 2021 naar 62 miljard euro eind maart. “Niettegenstaande deze daling lagen de resultaten in het eerste kwartaal 2022 beduidend hoger dan het eerste kwartaal van het voorafgaande jaar, omdat de beheerde volumes in het eerste kwartaal wel duidelijk hoger waren dan een jaar voordien”, aldus de holding. Nextensa realiseerde in het eerste kwartaal 2022 een nettoresultaat van 21,8 miljoen euro. Een vergelijking op jaarbasis is hier lastig, aangezien Leasinvest en Extensa toen nog aparte entiteiten waren. Eind maart had Ackermans 62,7 miljoen euro in de kas, tegenover 77,7 miljoen euro eind 2021. Bron: ABM Financial News

