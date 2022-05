Zwakke retailers halen Wall Street onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gingen woensdagavond hard omlaag, in een abrupte ommekeer na de herstelbeweging van dinsdag, omdat grote retailbedrijven melden dat hun winsten onder druk staan.

De Dow Jones-index verloor woensdag 1.040 punten met nog twee uur handel te gaan, of zo' n 3,2 procent. tot 31.610 punten. De S&P500-index daalde 3,6 procent, wat ook een zeldzaam sterke koersval is voor deze brede index, tot 3.938 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 4,3 procent in.

Grote retailbedrijven meldden dat de winsten onder druk staan door stijgende kosten, zwakke omzetten en verstoringen van de aanvoerketens.

Target verloor maar liefst 27 procent na teleurstellende kwartaalcijfers. Het aandeel daalde sinds 1987 niet meer zeer hard. Ook Dollar Tree, Dollar General en Costco Wholesale noteren de zwaarste koersverlieen in jaren.

De berichten van de detailhandel dwingen Wall Street opnieuw tot het besef dat de wereldeconomie in een recessie kan duiken. Het debat is nog lang niet beslist, maar de aandelenmarkten gaan de afgelopen weken hard omlaag, en minder vaak weer omhoog, door deze vrees.

De inflatie die in decennia niet zo hoog was houdt de aandacht van beleggers het meest vast. De grote vraag is hoe ver monetaire beleidsmakers bereid zijn te gaan om het financiele klimaat te verkrappen. De vastberadenheid van de Fed om de inflatie terug te dringen moet niet worden betwijfeld, zei Fed-voorzitter Powell dinsdag, zelfs als de werkloosheid daardoor zou stijgen. Toch denkt de bankier dat een min of meer zachte landing mogelijk is.

Volgens Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank, is het standpunt van Powell niet nieuw, maar wees hij er wel op dat de rente kan stijgen tot boven het neutrale niveau.

Ook de oorlog in Oekraine, dat opnieuw delen van het land dreigt te verliezen na een grote militaire invasie door buurland Rusland, heeft de markt verontrust en de energieprijzen sterk laten stijgen.

Omdat de rente stijgt, dalen ook de koersen van obligaties, terwijl die meestal juist een veilige haven zijn als aandelen het moeilijk hebben.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Voorbeurs werd bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen licht daalde, terwijl het aantal afgegeven vergunningen sterker daalde.

De olieprijs daalde zo'n 2,7 procent, ondanks dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week bleken te zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0478 en leverde de stijging van dinsdag weer in. het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0541 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Target zag de winst in het eerste kwartaal halveren tot een miljard dollar, ondanks een licht hogere omzet. De warenhuisketen wees op hogere transportkosten en overtollige voorraden die moesten worden weggewerkt. Dit zette de marge onder druk. Target verlaagde de margeverwachting voor dit boekjaar van tenminste 8 tot circa 6 procent. Het aandeel daalde ongekend hard, met 28 procent.

Lowe's Companies zag de de omzet licht afnemen, maar de winst per aandeel wel stijgen, zelfs harder dan analisten hadden verwacht. De doe-het-zelf-keten herhaalde zijn outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde desondanks 7 procent.

Ook Walmart, dat gisteren al met een tegenvallende kwartaalupdate kwam, verloor ruim 6 procent. De supermarktgigant waarschuwde voor margedruk en verlaagde de outlook.

Netflix laat in een nieuwe ontslagronde 150 werknemers gaan. De meesten van hen werken in de VS. De ontslagen hebben vooral te maken met de nieuwe focus van het bedrijf en niet met de individuele prestaties van de werknemers, zo liet de woordvoerder weten. Afgelopen kwartaal verloor Netflix abonnees en dat wordt in het huidige kwartaal nog erger, meldde het bedrijf al eerder. Het aandeel stond 6 procent lager.