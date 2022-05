Shell en Unibail sterkhouder op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten. De AEX daalde 1,4 procent naar 693,03 punten.

Europese beleggers kregen vandaag de kans te reageren op de uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve dinsdagavond tijdens een door The Wall Street Journal georganiseerde bijeenkomst.

Powell waarschuwde dat het beteugelen van de "veel te hoge inflatie" niet zonder kleerscheuren zal zijn. "Het kan wel wat pijn doen", waarschuwde de Fed-voorzitter.

"Het is een uitdagende taak, die nog ingewikkelder is geworden in de afgelopen maanden vanwege de mondiale ontwikkelingen", aldus Powell. "Daarover is iedereen het wel eens."

Toch denkt de bankier dat een min of meer zachte landing mogelijk is.

Volgens Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank, is het standpunt van Powell niet nieuw, maar wees hij er wel op dat de rente kan stijgen tot boven het neutrale niveau.

De Britse inflatie is afgelopen maand nog verder opgelopen, of zoals analist Naeem Aslam van Avatrade het noemt, "volledig uit de hand gelopen". De Britse inflatie is inmiddels 9 procent. De eurozone kende afgelopen maand een inflatie van 7,4 procent, fractioneel lager dan de eerder genoemde 7,5 procent.

Voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei gisteren dat de ECB in juli de rente moet verhogen, en als de inflatievooruitzichten nog verder verslechteren wellicht niet met 25 maar met 50 basispunten.

Toch lijkt de stijgende rente geen groot punt van zorg voor beleggers, constateerde investment manager Simon Wiersma van ING. Hij ziet het nog niet zo snel tot een recessie komen, en als dat wel gebeurt, hoeft dat volgens hem helemaal niet zo dramatisch uit te pakken voor beleggers.

"Door de koersdalingen zijn de waarderingen van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, de afgelopen weken stevig gedaald en aantrekkelijk geworden", vindt Wiersma.

De euro/dollar handelde op 1,0496. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,913 procent.

Olie werd woensdag 2 procent goedkoper. De olievoorraden in de VS bleken gedaald.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Unibail aan de leiding met een koerswinst van 1,6 procent. Shell won 0,7 procent en KPN 0,4 procent.

De techaandelen waren weer de gebeten hond. Adyen daalde 3,7 procent, Prosus 4,3 procent en ASMI 5,9 procent. Het grootste verlies kwam voor rekening van Just Eat Takeaway dat nog eens 9,6 procent verloor.

Prosus zag vanochtend Tencent, de belangrijkste deelneming van het fonds, teleurstellende kwartaalcijfers publiceren. Analisten hielden al rekening met tegenwind, maar die bleek nog wat straffer dan vooraf was ingeschat.

In de AMX won Air France-KLM 4,9 procent. De luchtvaartmaatschappij gaat samenwerken in luchtvrachtvervoer met CMA CGM, dat ook een belang in de Frans-Nederlandse maatschappij wil nemen. Beide partijen tekenden voor een tienjarige samenwerking. CMA heeft de intentie om een belang tot 9 procent te nemen in Air France-KLM.

Alfen steeg 0,8 procent, maar Corbion en ABN AMRO gaven 5,0 en 11,9 procent prijs.

ABN AMRO werd stevig afgestraft voor de kwartaalupdate die de bank gaf. Die noemde Jefferies teleurstellend. Vooral de kosten vielen tegen. KBC Securities verlaagde na de kwartaalcijfers het koersdoel voor ABN AMRO van 15,75 naar 14,75 euro.

In de AScX leverden B&S en Majorel circa 5 procent in. Vastned wint ruim 2,5 procent.

Euronext won na een kwartaalupdate 3,9 procent. ING was vooral positief verrast door de wijze waarop Euronext de kosten in de hand wist te houden.

Wall Street

Ook op Wall Street domineert het rood de koersenborden. De S&P en de Nasdaq dalen elk zo’n 3 procent.