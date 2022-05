Beursblik: Credit Suisse blijft positief over ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse handhaaft het Outperform advies op ArcelorMittal en verhoogde het koersdoel licht van 45,00 naar 46,00 dollar. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Carsten Riek. Het aandeel biedt nog steeds veel waarde, ondanks de recente toename van geopolitieke risico's, stelt hij. Wel zijn er weinig aanjagers voor het aandeel op de korte termijn, moet men bekennen bij de Zwitserse bank. Na de meevallende eerstekwartaalcijfers en de positieve uitspraken over de komende kwartalen, verhoogde Credit Suisse de raming voor de EBITDA in 2022 met 19 procent, vooral dankzij de hogere marges in Europa en Noord-Amerika. Het aandeel wordt gewaardeerd tegen een korting van 38 procent op de genormaliseerde winst, aldus Riek. De huidige koers weerspiegelt al een recessie zoals in 2020, denkt hij. Aandeelhouders kunnen dit jaar echter naar verwachting 3 miljard dollar aan kapitaal tegemoet zien, op basis van de vrije kasstroom van 5,7 miljard dollar. In 2020 was die kasstroom slechts 1,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.