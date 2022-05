Winsthalvering voor Target Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het eerste kwartaal door oplopende kosten de winst zien halveren en heeft de margeverwachting voor heel dit jaar stevig verlaagd. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de warenhuisketen. De omzet steeg met 4,0 procent tot 24,8 miljard dollar. De vergelijkbare omzet liep met 3,3 procent op. De operationele marge bedroeg 5,3 procent. “Dit was ruim onder de verwachtingen”, aldus Target. Netto verdiende Target afgelopen kwartaal een miljard dollar, een halvering van de winst een jaar eerder in het eerste kwartaal. De winst per aandeel daalde met ruim 48 procent tot 2,16 dollar. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 2,19 dollar per aandeel, ofwel bijna 41 procent minder dan de 3,69 dollar een jaar eerder. Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op 3,07 dollar per aandeel gerekend. "Gedurende het hele kwartaal werden wij geconfronteerd met onverwacht hoge kosten, veroorzaakt door verschillende factoren, waardoor onze winstgevendheid ver beneden onze verwachtingen bleef en ver beneden het niveau dat wij op termijn verwachten te bereiken", zei CEO Brian Cornell in een toelichting op de cijfers. De topman wees onder meer op hogere transportkosten en maatregelen die nodig waren om de overtollige voorraden kwijt te raken. Outlook Voor het tweede kwartaal verwacht Target dat de operationele marge opnieuw rond de 5,3 procent zal uitkomen. Voor het hele boekjaar blijft de warenhuisketen op een omzetgroei van 1 tot 5 procent rekenen. De operationele marge zal naar verwachting op circa 6 procent uitkomen. Bij de jaarcijfers zei Target echter dat de marge nog minimaal 8 procent zou bedragen. Het aandeel lijkt ruim 21 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

