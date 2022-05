Futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een iets lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het rood.

Beleggers in Amerika kauwen nog op de opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens een door The Wall Street Journal dinsdagavond georganiseerde bijeenkomst.

Powell waarschuwde dat het beteugelen van de "veel te hoge inflatie" niet zonder kleerscheuren zal zijn. "Het kan wel wat pijn doen", waarschuwde de Fed-voorzitter.

"Het is een uitdagende taak, die nog ingewikkelder is geworden in de afgelopen maanden vanwege de mondiale ontwikkelingen", aldus Powell. "Daarover is iedereen het wel eens."

Toch denkt de bankier dat een min of meer zachte landing mogelijk is.

Volgens Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank, is het standpunt van Powell niet nieuw, maar wees hij er wel op dat de rente kan stijgen tot boven het neutrale niveau.

Op macro-economisch vlak is het vandaag rustig, met de wekelijkse olievoorraden en wat huizencijfers op de agenda.

Olie noteerde woensdag in het groen. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 110,88 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,8 procent duurder werd op 112,83 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0519. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0520 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0541 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Netflix laat in een nieuwe ontslagronde 150 werknemers gaan. De meeste werknemers die vertrekken werken in de VS en de ontslagen hebben met name te maken met de nieuwe focus van het bedrijf en niet zozeer met de individuele prestaties van de werknemers, zo liet de woordvoerder weten. Afgelopen kwartaal zag Netflix per saldo abonnees vertrekken en ook in het lopende kwartaal krimpt het abonneebestand, vreest Netflix.

Lowe's Companies zag in eerste kwartaal de omzet licht afnemen, maar de winst per aandeel wel stijgen, zelfs harder dan analisten hadden verwacht. De doe-het-zelf-keten herhaalde de outlook voor dit jaar. Het aandeel Lowe's lijkt woensdag 1,3 procent hoger te openen.

Ook Target opent vanmiddag de boeken.

Slotstanden

De S&P 500-index sloot dinsdag 2,0 procent hoger op 4.088,85 punten. De Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 32.654,49 punten en de Nasdaq sloot 2,8 procent hoger op 11.984,52 punten.