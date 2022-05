Europese beurzen stabiel rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag halverwege de dag rondom de slotnoteringen van dinsdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 436,60 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,2 procent op 14.214,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,1 procent met een stand van 6.425,89 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,1 procent naar 7.522,14 punten.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve is vastberaden om de inflatie te bedwingen, maar gelooft ook in een "min of meer zachte landing" voor de Amerikaanse economie, in plaats van een harde terugval in een recessie, zo zei hij dinsdagavond tijdens een door The Wall Street Journal georganiseerde bijeenkomst.

Volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, is de inflatie in het Verenigd Koninkrijk ondertussen "volledig uit de hand gelopen", waardoor de Bank of England onder druk komt staan om in te grijpen. "Maar in werkelijkheid zit de Bank of England in het nauw en kan ze niet veel te doen", aldus de analist.

De Britten zagen over april de consumenten- en producentenprijzen nog verder oplopen, naar respectievelijk 9 en 14 procent.

In de eurozone kwam de inflatie in april uit op 7,4 procent op jaarbasis en dat is gelijk aan de inflatie in maart. Aanvankelijk leek de inflatie 7,5 procent te bedragen in april.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de woningbouwdata en de bouwvergunningen over april en de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

De euro/dollar noteerde op 1,0527. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0520 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0541 op de borden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 111,28 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 113,28 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent.



Bedrijfsnieuws

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2022 weer winst gemaakt, dankzij hogere fee-inkomsten en ondanks hogere voorzieningen voor oninbare leningen. De winst was hoger dan analisten hadden verwacht, maar de kosten noemden zij wel een tegenvaller. De koers van het aandeel ABN AMRO noteerde woensdag 10,3 procent lager.

Siemens Energy heeft woensdag bevestigd dat het overweegt een bod uit te brengen op de aandelen Siemens Gamesa die het nog niet bezit. Siemens Energy bevestigde dit nadat media berichtten over de deal. De koers van het aandeel Siemens Energy noteerde 1,8 procent hoger en van Gamesa bijna 12 procent.

De verdeling tussen plussen en minnen op de beurzen van Parijs en Frankfurt was woensdag redelijk in evenwicht.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De S&P500-index sloot dinsdag 2,02 procent hoger op 4.088,85 punten. De Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 32.654,49 punten en de Nasdaq sloot 2,76 procent hoger op 11.984,52 punten.