Nederland heropent langlopende lening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland zal op 24 mei een langlopende lening heropenen. Dit maakte het Agentschap van het ministerie van Financiën woensdag bekend. Het betreft de DSL 0,00% 15 januari 2052, waaronder al 12,1 miljard euro uitstaat. Deze lening werd voor het eerst op 22 september 2020 uitgegeven. Met de heropening wil Nederland 1 tot 2 miljard euro ophalen. Bron: ABM Financial News

