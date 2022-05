Valuta: euro solide boven de 1,05 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,05 dollar, nadat binnen de Europese Centrale steeds steviger wordt aangedrongen op een renteverhoging bij de beleidsvergadering in juli

"Daarop steeg de euro naar 1,0560 dollar, om vervolgens naar ons idee heel solide even gas terug te nemen naar het huidige peil", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News.

De president van de De Nederlandsche Bank Klaas Knot vindt het een "realistische verwachting" dat de rente door de Europese Centrale Bank wordt verhoogd tijdens de beleidsvergadering op 21 juli. Dit zei hij in een fragment van het televisieprogramma College Tour. Hij denkt daarbij aan een verhoging met 25 basispunten, of, als de inflatie blijft oplopen, met 50 basispunten.

In een reactie op de woorden van Knot in College Tour, zei Lagarde in hetzelfde fragment dat zij en Knot op één lijn zitten, namelijk dat alle beschikbare instrumenten moeten worden ingezet om de inflatie omlaag te krijgen. "En we zijn dat proces al begonnen", voegde zij toe.

Apart van deze inzichten bleek voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dinsdag vastberaden te zijn de inflatie te bedwingen, maar ook te geloven in een "min of meer zachte landing" voor de Amerikaanse economie, in plaats van een harde terugval in een recessie.

Van der Meer verwacht in deze stabiele en toch afwachtende markt voor vandaag weinig beweging, gezien de rustige macro-economische agenda van woensdag.

De Britten zagen over april de consumenten- en producentenprijzen nog verder oplopen.

In de eurozone kwam de definitieve inflatie over april uit op 7,4 procent op jaarbasis en dat is gelijk aan de inflatie in maart. Aanvankelijk leek de inflatie 7,5 procent te bedragen in april.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de woningbouwdata en de bouwvergunningen over april en de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Spreker betreft vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia Patrick Harker.

De euro noteerde woensdag 0,4 procent lager op 1,0512 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent hoger op 0,8453 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,8 procent en noteerde op 1,2394 dollar.