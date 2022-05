JPMorgan zet Ahold Delhaize op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het advies voor Ahold Delhaize verhoogd van Neutraal naar Overwogen bij handhaving van het koersdoel op 32,50 euro. De analisten verhoogden het advies, omdat de verwachtingen voor de gehele supermarktsector laag liggen en de vooruitzichten conservatief zijn. Bovendien kan er waarde worden ontsloten met de geplande beursgang van Bol.com. Ook zijn de analisten te spreken over de sterke marktpositie van Ahold Delhaize ten opzichte van andere Amerikaanse supermarktketens. Dit biedt kansen in de consolidatieslag die in de sector plaatsvindt, aldus de marktvorsers. JPMorgan schat dat Bol.com 5 euro per aandeel bijdraagt. Bol.com wordt door de analisten gewaardeerd op 5 tot 7 miljard euro. Het aandeel Ahold Delhaize koerste woensdagochtend 1,1 procent hoger op 26,87 euro. Bron: ABM Financial News

