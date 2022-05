Tegenvallende resultaten Tencent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tencent Holdings heeft in het eerste kwartaal de winst ruimschoots zien halveren, terwijl de omzet een pas op de plaats maakte. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Chinese internetgigant, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een stevig belang heeft. De onderneming sprak in een toelichting van een "uitdagend" eerste kwartaal. Onder meer door beter op de kosten te letten hoopt Tencent deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Tencent sprak onder meer van een zwakke advertentiemarkt en sinds medio maart vielen de volumes bij zijn online betaalactiviteiten ook tegen. Verder zei Tencent dat de game-industrie buiten China een normalisatie liet zien na de corona-opleving. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 135,5 miljard yuan, gelijk aan de omzet in het eerste kwartaal van 2021. Dit leverde een nettowinst op van 23,4 miljard yuan. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 140,8 miljard yuan en een winstdaling van 40 procent tot 28,5 miljard yuan. In het afgelopen kwartaal bediende Tencent met Weixin en WeChat 1,29 miljard gebruikers. Dat is een stijging op jaarbasis van 3,8 procent en van 1,6 procent op kwartaalbasis. Bron: ABM Financial News

