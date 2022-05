ABN afgestraft na cijfers op vlakke beurs

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van half elf daalde de AEX met 0,4 procent tot 699,80 punten.

De Europese aandelenmarkten herstelden in de afgelopen dagen flink, ondanks sterk oplopende rentes, en vandaag lijken beleggers het even rustig aan te doen. Het herstel laat volgens investment manager Simon Wiersma van ING zien dat beleggers zich meer zorgen maken over de hoge inflatie en rente dan om de economische groei.

"Bovendien zijn door de koersdalingen de waarderingen van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, de afgelopen weken stevig gedaald en aantrekkelijk geworden", aldus Wiersma. "Beursgenoteerde bedrijven zijn ook beter in staat om de gestegen kosten door te berekenen dan de meeste kleinere bedrijven."

Wiersma wees verder op een enquête van Bank of America dat het sentiment "dramatisch laag" is en de cashpositie van beleggers op het hoogste punt sinds 2001 staat. "Een klein beetje goed nieuws, of minder slecht nieuws, kan dan al leiden tot een flink koersherstel. Beleggers die pessimistisch zijn, zijn al uitgestapt", aldus de expert van ING.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx ziet het beurssentiment wat opveren. Verstraete wees onder meer op positieve cijfers over de Amerikaanse detailhandel, het uitblijven van nieuwe coronabesmettingen in Shanghai en optimistische uitspraken van Fed-prominenten. De Amerikaanse economie is volgens de Fed sterk genoeg om een hogere rente aan te kunnen. "Voorzitter Bullard van de St. Louis Fed stelt zelfs dat de Amerikaanse arbeidsmarkt supersterk is, waardoor de vraag van de consumenten de Amerikaanse economie overeind kan houden", aldus Verstraete.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0495. De euro steeg dinsdag nadat de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot het een "realistische verwachting" noemde dat de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen op 21 juli. De uitspraak wordt zondag uitgezonden in televisieprogramma College Tour. Een verhoging met 25 basispunten heeft Knots voorkeur, al zou dit ook 50 basispunten kunnen zijn als de inflatie intussen verder oploopt.

De olieprijzen stegen tot twee procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Signify 1,8 procent en Ahold Delhaize 1,2 procent. Adyen leverde juist 3,2 procent in en Just Eat Takeaway.com 4,7 procent.

In de AMX won Air France-KLM 3,0 procent. Air France-KLM en CMA CGM gaan samenwerken op het vlak van luchtvrachtvervoer en die laatste heeft ook plannen om een belang in de Frans-Nederlandse maatschappij te nemen. Air France-KLM en CMA CGM tekenden inmiddels een tienjarige samenwerking op het vlak van luchtvrachtvervoer. CMA heeft de intentie om een belang tot 9 procent te nemen in Air France-KLM.

PostNL won 1,3 procent. ABN AMRO verloor maar liefst 9,7 procent na cijfers. De kwartaalresultaten van de bank noemde Jefferies teleurstellend. Vooral de kosten vielen tegen. KBC Securities verlaagde na de kwartaalcijfers het koersdoel voor ABN AMRO van 15,75 naar 14,75 euro, met een onveranderd Accumuleren advies. Corbion daalde met 2,5 procent en CTP na cijfers 1,8 procent.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 3,8 procent, maar daalde Kendrion 2,0 procent.