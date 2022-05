Beursblik: KBC verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag na de kwartaalcijfers van ABN AMRO het koersdoel voor de bank verlaagd van 15,75 naar 14,75 euro, met een onveranderd Accumuleren advies. Dat ABN AMRO de inkomsten zag stijgen, schreven analisten van KBC toe aan volatiele posten. De rentebaten daalden juist. De kosten waren een tegenvaller, aldus KBC, maar de nettowinst van 295 miljoen euro viel dan weer mee. Per saldo een gemengd kwartaalrapport, oordeelden de analisten. Het aandeel ABN AMRO daalt woensdagochtend 9,1 procent naar 10,83 euro. Bron: ABM Financial News

