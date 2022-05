Beursblik: goede kostencontrole Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de kosten veel beter onder controle dan gedacht. Dit concludeerde analist Reg Watson van ING nadat het beursbedrijf dinsdagavond met cijfers kwam. De operationele kosten daalden met 2,2 procent op jaarbasis, terwijl ING en de analistenconsensus rekenden op een stijging. Dat bood Euronext ook voldoende ruimte om de kostendoelstelling voor dit jaar aan te scherpen. Watson merkte verder op dat de omzet van Euronext ook een meevaller was met 396 miljoen euro, waardoor de aangepaste EBITDA van 252 miljoen euro ruim 12 procent hoger uitviel dan de bank had verwacht. De marge van 63,7 procent was ook veel hoger dan de 58,6 procent waarop ING had gerekend. ING meent dat Euronext goed op koers ligt om zijn outlook voor 2024 te halen. De bank heeft een koopadvies op Euronext met een koersdoel van 107,80 euro. Het aandeel koerst woensdag 6,1 procent hoger op 78,24 euro. Bron: ABM Financial News

