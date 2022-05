Nettovermogenswaarde HAL stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste kwartaal van dit jaar zien toenemen. Dit bleek woensdagochtend. De nettovermogenswaarde steeg met 311 miljoen euro ten opzichte van eind 2021 tot 13.422 miljoen euro. Dit is de waarde voorafgaand aan de betaling van het voorgestelde dividend over 2021 van 5,70 euro per aandeel. Per aandeel noteerde de nettovermogenswaarde op 154,80 euro. Eind maart tot 13 mei zag Hal wel de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer 100 miljoen euro onder druk staan door de turbulentie op de beurzen. Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen, te weten Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore, nog 4,9 miljard euro tegen 4,3 miljard eind 2021. De kwartaalomzet van niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg 1,4 miljard euro tegen 1,1 miljard euro een jaar eerder. Exclusief het effect van acquisities en op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met 9,2 procent. HAL zegt verder vooruitgang te boeken met het verkrijgen van goedkeuringen voor de overname van Boskalis. HAL verwacht dat alle goedkeuringen in het derde kwartaal van dit jaar binnen zijn. Eind maart bedroeg de liquiditeitenportefeuille 5 miljard euro ten opzichte van 5,6 miljard eind 2021. HAL sprak geen concrete verwachting uit voor de nettowinst dit jaar. Wel verwacht de investeerder dat de winst "aanzienlijk lager" zal zijn dan de winst in 2021, vanwege de winst die is gerealiseerd bij de verkoop van het belang in GrandVision in 2021. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.