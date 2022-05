'Teleurstellende resultaten ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal teleurstellend gepresteerd. Dit stelde analist Flora Bocahut van Jefferies woensdag. De nettowinst viel in de eerste drie maanden 15 procent hoger uit dan de analistenconsensus, maar de winst voor belastingen "was maar 4 procent" hoger dan voorzien. De nettorentebaten waren conform verwachting, voegde zij toe. Maar vooral de kosten vielen tegen. De operationele kosten van de banken gingen van 1,84 naar 1,51 miljard euro, waar de consensus mikte op 1,38 miljard euro. ABN AMRO maakte meer kosten voor regelgeving en er werd een extra voorziening van 50 miljoen euro getroffen voor het bestrijden van witwassen. Maar ook als hiervoor wordt gecorrigeerd vielen de kosten volgens Bocahut flink tegen. Dat de winst toch meeviel, is volgens de analist te danken aan het veel lagere bedrag dat ABN AMRO in de stroppenpot moest stoppen. Er ging 62 miljoen euro in deze pot, terwijl vooraf was gerekend op bijna het dubbele. ABN AMRO wil in 2024 nog altijd minder dan 4,7 miljard euro aan kosten maken. De analistenconsensus zit nog op 4,8 miljard euro, benadrukte Bocahut. Verder denkt de analist dat ABN AMRO niet voor de publicatie van de jaarcijfers met een extra beloning voor de aandeelhouder komt, ondanks dat de bank overtollig kapitaal heeft. Eerder deze maand rondde ABN AMRO een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro af. Jefferies heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 13,00 euro. Bron: ABM Financial News

