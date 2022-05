Meer huurinkomsten voor CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het eerste kwartaal de huurinkomsten flink zien aantrekken, maar het nettoresultaat daalde juist fors. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak.

De nettohuurinkomsten stegen met 37 procent naar 107,2 miljoen euro. De vergelijkbare huurgroei was 4,8 procent.

De nettowinst daalde daarentegen van 98,5 miljoen naar 60,6 miljoen euro.

De aangepaste EPRA-winst steeg wel, met 48 procent naar 59,3 miljoen euro.

De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP steeg met 56 procent naar 8,6 miljard euro. De zogeheten loan to value van deze portefeuille is 44,1 procent en dat valt binnen de 40 tot 50 procent die CTP bij de beursgang beloofde. In het eerste kwartaal van 2021 was de loan to value nog 38,1 procent.

De onderbezetting lag op circa 6 procent.

Outlook

CTP gaf bij de resultaten over het vierde kwartaal van het vorig jaar een outlook, die woensdag niet werd genoemd. Voor dit jaar werd toen een EPRA-winst van ongeveer 0,60 euro per aandeel verwacht.

Woensdag stelde CTP er vertrouwen in de houden dat de Europese markt voor logistiek en industrieel vastgoed blijft profiteren van de vraag naar flexibele oplossingen op lokaal en regionaal niveau.

CEO Remon Vos zei in een toelichting nog weinig last te hebben ondervonden van de oorlog in Oekraïne. Wel waarschuwde hij dat de aanvoerketen wel steeds verder onder druk komt te staan. De meeste kostenstijgingen kon CTP evenwel doorrekenen aan klanten.

Het aandeel CTP sloot dinsdag op een groen Damrak 3,7 procent hoger op 13,32 euro.