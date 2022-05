Vlakke opening Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent hoger op 702,58 punten. De Europese beurzen zullen de dag vermoedelijk terughoudend beginnen, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell aangaf de nodige uitdagingen te zien om een Amerikaanse recessie te voorkomen. Op zijn uitspraken, waarin hij zich richtte op het aanpakken van de hoge inflatie, liepen de koersen op Wall Street dinsdagavond wat terug, om niet veel later weer op te veren tot de hoogste niveaus van de dag. Vooral techaandelen vonden de weg omhoog. Powell waarschuwde dat het realiseren van prijsstabiliteit niet zonder kleerscheuren zal zijn. "Het kan wel wat pijn doen", aldus de Fed-voorzitter tijdens een bijeenkomst die werd georganiseerd door The Wall Street Journal. De centraal bankier zei dat het niet gemakkelijk zal worden om de economie een zachte landing te laten maken. Dit is een situatie waarin de groei voldoende vertraagt om de inflatie te drukken, zonder dat dit een recessie tot gevolg heeft. "Het is een uitdagende taak, die nog ingewikkelder is geworden in de afgelopen maanden vanwege mondiale ontwikkelingen", aldus Powell. "Daarover is iedereen het wel eens." "Powell liet de deur open om de rente tot boven het neutrale niveau te verhogen als dat nodig is, en waarschuwde dat de landing met horten en stoten kan verlopen, waarbij hij de nadruk legde op de arbeidsmarkt in balans houden en het realiseren van prijsstabiliteit", aldus analisten van BMO Capital Markets. "Eigenlijk bevestigde Powell dat hij de inflatie koste wat kost omlaag wil brengen." CEO Charlie Scharf van Wells Fargo, die op dezelfde bijeenkomst sprak, zei dat het moeilijk wordt om een recessie te voorkomen. Desondanks stelde hij dat de meeste consumenten en bedrijven financieel gezond blijven. "Iedereen heeft wat vet op de botten. Daardoor zal de impact van een mogelijke recessie kort zijn en lang niet zo fors", denkt Scharf. De euro/dollar noteerde op 1,0529. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0541 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0536 op de borden. De euro steeg nadat de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot het een "realistische verwachting" noemde dat de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen op 21 juli. De uitspraak wordt zondag uitgezonden in televisieprogramma College Tour. Een verhoging met 25 basispunten heeft Knots voorkeur, al zou dit ook 50 basispunten kunnen zijn als de inflatie intussen verder oploopt. De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na vier dagen van stijgingen. Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,6 procent lager op 112,40 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen weer krap een procent hoger. Bedrijfsnieuws ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2022 weer winst gemaakt, dankzij hogere fee-inkomsten en ondanks hogere voorzieningen voor oninbare leningen. ABN AMRO meldde een nettowinst van 295 miljoen, terwijl een jaar eerder in dezelfde periode nog een verlies van 54 miljoen euro werd geleden. De analistenconsensus rekende op een winst van 236 miljoen euro. Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet en winst geboekt dan analisten hadden verwacht, onder ander door sneller dan verwachte kostenbesparingen na de overname van Borsa Italiana. Slotstanden Wall Street De S&P 500-index sloot dinsdag 2,0 procent hoger op 4.088,85 punten. De Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 32.654,49 punten en de Nasdaq sloot 2,8 procent hoger op 11.984,52 punten. Bron: ABM Financial News

