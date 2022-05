Meevallende winst voor ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2022 weer winst gemaakt, dankzij hogere fee-inkomsten en ondanks hogere voorzieningen voor oninbare leningen. Dat bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amsterdamse bank. In een toelichting zei CEO Robert Swaak dat de vraag naar kredieten goed was en dat zowel het hypotheken- als leningenboek groeide. "We leverden een solide prestatie af", oordeelde de topman, die vindt dat de bank goed op weg is om zijn doelstellingen voor 2024 te halen. ABN AMRO meldde een nettowinst van 295 miljoen, terwijl een jaar eerder in dezelfde periode nog een verlies van 54 miljoen euro werd geleden. De analistenconsensus rekende op een winst van 236 miljoen euro. De netto rentebaten vielen lager uit op 1,31 miljard euro, tegen 1,36 miljard euro vorig jaar. Dat was min of meer gelijk aan de 1,32 miljard euro die de analisten hadden voorzien. De fee-inkomsten stegen van 406 miljoen naar 447 miljoen euro. Hier lag de analistenraming op 431 miljoen euro. De voorzieningen voor slechte leningen kwamen afgelopen kwartaal uit op 62 miljoen euro. Dat is een grotere verliespost dan vorig jaar, maar de analisten hadden gerekend op 121 miljoen euro die afgelopen kwartaal in het stroppenpotje moest worden bijgestort. De operationele kosten van de banken gingen van 1,84 naar 1,51 miljard euro, waar de consensus mikte op 1,38 miljard euro. ABN AMRO maakte meer kosten voor regulering en er werd een extra voorziening van 50 miljoen euro getroffen voor het bestrijden van witwassen. Op dit laatste vlak zegt ABN AMRO vorderingen te maken, maar “meer inzet is nodig”, aldus de bank, die verwacht dat de programma's doorlopen tot in 2023. ABN AMRO wil in 2024 nog altijd minder dan 4,7 miljard euro aan kosten maken. De kostenratio bedroeg 78,0 procent. Dat is fors beter dan een jaar eerder, maar minder goed dan in het voorgaande kwartaal. De CET 1 ratio onder Basel III daalde op kwartaalbasis van 16,3 naar 15,7 procent. Onder Basel IV was dit 16 procent, tegenover een doelstelling van 13 procent. Bron: ABM Financial News

