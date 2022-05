Meer ondernemersvertrouwen in Nederland - CBS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het ondernemersvertrouwen in Nederland nam aan het begin van het tweede kwartaal 2022 in de meeste bedrijfstakken toe en was in alle bedrijfstakken positief, uitgezonderd de delfstoffenwinning. Dit maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW woensdag bekend op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Aan het begin van het tweede kwartaal 2022 nam het ondernemersvertrouwen toe, nadat het een kwartaal eerder afnam. De stemmingsindicator kwam uit op 16,8 en was voor het vijfde kwartaal op een rij positief. In de horeca sloeg het sentiment flink om en was het ondernemersvertrouwen, na een dal een kwartaal eerder, het hoogst van alle bedrijfstakken. Horecaondernemers zagen de omzet en het economisch klimaat de afgelopen drie maanden verbeteren en verwachtten daarnaast dat de omzet de komende drie maanden zal toenemen. Ondernemers binnen de bouwnijverheid waren positief gestemd, maar het vertrouwen nam wel af. Dit kwam vooral doordat de productie de afgelopen drie maanden afnam. In de delfstoffenwinning daalde het ondernemersvertrouwen, en was aan het begin van het tweede kwartaal negatief. Sinds het begin van de coronapandemie fluctueerde het ondernemersvertrouwen sterk, mede onder invloed van coronamaatregelen. In februari 2022 verviel het grootste gedeelte van de coronamaatregelen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.