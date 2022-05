Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na vier dagen van stijgingen. Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,6 procent lager op 112,40 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. De hele dag was de markt wisselvallig, met een intraday-top op 115,56 dollar, door zorgen over lagere Amerikaanse benzine- en dieselvoorraden. Maar tegen het einde van de handelssessie gingen de oliefutures in de verkoop, nadat de Fed zorgen uitsprak over inflatie. Berichten dat de Verenigde Staten bepaalde sancties tegen Venezuele zal verzachten, wat zou kunnen leiden tot een hoger mondiaal aanbod van olie, zette ook druk op de olieprijs. Wekelijkse Amerikaans olievoorraadcijfers volgen binnenkort. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.