Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na berichten over versoepeling van de strenge coronamaatregelen in China, terwijl de euro steeg op signalen dat de ECB de rente snel gaat verhogen.

De brede STOXX Europe 600 index won 1,2 procent tot 438,97 punten. De Duitse DAX steeg 1,6 procent naar 14.185,94 punten. De Franse CAC 40 pluste 1,3 procent tot 6.430,19 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.518,35 punten.

"De volgende sprong omhoog lijkt goed onderweg in aandelen, met nieuwe winsten voor namen die een tik omlaag kregen", zei Chris Beauchamp van IG. "Dit kan het begin zij van een veel langere rally, maar omdat de vrees voor een recessie en voor hogere prijzen niet is verdwenen, kan die rally ook maar een paar weken duren en dan weer omkeren", zei de analist.



De Europese beurzen openden positief nadat de Aziatische aandelenmarkten de weg omhoog vonden door optimisme over het afbouwen van coronarestricties in Hongkong en Shanghai Deutsche Bank was optimistisch dat gesprekken tussen bedrijven en beleidsmakers een opmaat kunnen zijn voor versoepeling van "draconische" maatregelen tegen Chinese techbedrijven.

De economie van de eurozone groeide in het eerste kwartaal met 5,1 procent op jaarbasis, bleek dinsdag. Het cijfer was iets boven verwachting.

De Britse werkloosheid daalde in maart tot 3,7 procent, met het aantal vacatures voor het eerst sinds het begin van de metingen hoger dan het aantal werkzoekenden.



De Amerikaanse detailhandel zette in april 0,9 meer om, wat dichtbij de verwachting was, terwijl de groei in maart werd bijgesteld naar 1,4 procent. Hier was 0,5 procent voorspeld. In de namiddag bleek de Amerikaanse industriële productie in april sterker dan verwacht te zijn gestegen. Het vertrouwen onder huizenbouwers daalde in mei. De bedrijfsvoorraden stegen in maart 2,0 procent.

De olieprijs bleef rond het huidige hoge niveau. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 111,62 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 114,34 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar steeg fors tot 1,0536. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,0434 op de borden. De euro steeg nadat de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot het een "realistische verwachting" noemde dat de Europese Centrale Bank de rente zal verhogen op 21 juli. De uitspraak wordt zondag uitgezonden in televisieprogramma College Tour.

"Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen", zei Knot. Als de inflatie verder zou verbreden of nog hoger oplopen zou basispunten ook een optie zijn, volgens de centrale bankier.



Bedrijfsnieuws

Vodafone Group heeft in het gebroken boekjaar 2022 de omzet zien stijgen, terwijl ook de operationele winst sterk aantrok. Het aandeel sloot licht hoger.

In Parijs was Engie de uitblinker met een winst van ruim 5 procent. Na een solide eerste kwartaal besloot Engie de outlook voor heel dit jaar te verhogen.

Internetinvesteerder Prosus, een grootaandeelhouder van Tencent, profiteerde van de opleving van Chinese techaandelen, en won in Amsterdam 6 procent. Ook een aantal positieve analistenrapporten droegen bij aan de koerswinst. Tencent komt woensdag met kwartaalcijfers.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden op winst.De S&P 500 index steeg 1,4 procent op 4.062,82 punten, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 32.448 punten en de Nasdaq won 1,9 procent lager op 12.473 punten.