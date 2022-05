Euronext verrast opnieuw met lage kosten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet en winst geboekt dan analisten hadden verwacht, onder ander door sneller dan verwachte kostenbesparingen na de overname van Borsa Italiana. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater. De nettowinst steeg van 98 miljoen naar 144 miljoen euro. Analisten rekenden op 128 miljoen euro, vrijwel gelijk aan de "pro forma" winst inclusief Borsa Italiana van 130 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg van 249 miljoen naar 396 miljoen euro, waarvan 129 miljoen afkomstig was van de Italiaanse overname. Pro forma was de omzetgroei daarmee 6 procent. Analisten rekenden hier op een iets lager bedrag van 390 miljoen euro. De onderliggende operationele kosten daalden pro forma met 2 procent, tot 144 miljoen euro. Dit was een meevaller want analisten rekenden op een toename van 153 miljoen naar 166 miljoen euro. "Eind maart hadden we 15,2 miljoen euro aan cumulatieve synergieën behaald in verband met de aankoop van de Borsa Italiana Group", zei CEO Stéphane Boujnah. In juni worden data overgeheveld naar een nieuwe groen datacentrum in Bergamo. Euronext verlaagt zijn verwachting voor de kosten met 10 miljoen euro, tot 612 miljoen euro in 2022. Ook de verwachte kosten om de fusie te implementeren schat de beursorganisatie 10 miljoen euro lager in, op 150 miljoen euro. De inkomsten uit effectenhandel stegen 10 procent, inclusief Borsa Italiana gemeten. Analist Reg Watson van ING wees vooraf op de actieve markt in het afgelopen kwartaal, met de veranderende macro-economische dynamiek en de volatiliteit rond de invasie van Rusland in Oekraïne en de oorlog die nu al enkele maanden woedt tussen de twee landen. De aangepaste EBITDA-marge kwam hoger uit dan verwacht, op 63,7 procent. Een jaar eerder was dit nog 60,7 procent. Euronext mikt op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een stijging van 5 tot 6 procent voor de EBITDA, wat zou moeten resulteren in een marge boven 60 procent. Het aandeel Euronext sloot dinsdag een procent hoger op 73,76 euro. Bron: ABM Financial News

