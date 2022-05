AEX sluit nipt boven 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. Bij een slot van 702,58 punten steeg de AEX 1,2 procent.



De aandelenmarkten in Europa konden meeliften op het optimisme in Azië, zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, waar beleggers positief reageerden op een mogelijke versoepeling van de strenge covidmaatregelen in China.



Vanmiddag verschenen de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die belangrijk zijn voor de markt gezien het inzicht in de ontwikkeling van de economie. Dat geldt ook voor de kwartaalcijfers van grote retailers als Walmart, doe-het-zelfketen Home Depot en Target, die vandaag en morgen verschijnen.



Walmart kwam met een outlookverlaging, terwijl Home Depot juist positiever werd. De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen in april iets minder sterk dan verwacht.



Het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers daalde in mei behoorlijk, terwijl de industriële productie in de VS veel harder steeg dan voorspeld.



Op macro-economisch vlak bleek verder de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar een pas op de plaats te hebben gemaakt. De economie van de eurozone groeide in het eerste kwartaal iets harder dan eerder verwacht.



WTI-olie kost dinsdag rond de 115 dollar per vat.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0537 en werd daarmee een procent duurder dan maandag. De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot vindt het een "realistische verwachting" dat de rente door de Europese Centrale Bank wordt verhoogd tijdens de beleidsvergadering op 21 juli. Dit zegt hij in een fragment van het televisieprogramma College Tour.



"Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen, tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan wel verder aan het oplopen is", aldus Knot.



"Als dat het geval is, dan zou eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten", aldus de centraal bankier, die erkent dat dit een verhoging met een half procent zou kunnen zijn.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen profiteerde Prosus, grootaandeelhouder van Tencent, van een scherpe opleving van Chinese techaandelen en een paar positieve analistenrapporten. Tencent won in Hongkong ruim 5 procent en in Amsterdam steeg Prosus ruim 6 procent tot 46,83 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het advies voor Prosus van Neutraal naar Overwogen. Het koersdoel ging scherp omhoog van 45,40 naar 73,40 euro. Jefferies verhoogde daarnaast het koersdoel voor Prosus van 46,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde het Houden advies.



Tencent opent woensdag de boeken. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspellen een winstdaling van 40 procent in het eerste kwartaal.



Just Eat Takeaway was eveneens een grote stijger met een koerswinst van 5,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees erop dat Bryan Garnier het advies voor Just Eat Takeaway heeft verhoogd van Verkopen naar Kopen.



Ahold Delhaize sprong eruit met een daling van ruim 2,5 procent. Verder daalden Unilever en Heineken ruim een procent.



In de AMX won AMG zo'n 7,5 procent en InPost zelfs meer dan 8 procent. Galapagos was hekkensluiter, met een verlies van ruim 3 procent.



In de AScX verloor B&S Group in de nasleep van de cijferrapportage op maandag 8 procent. ING haalde het aandeel dinsdag van de kooplijst, terwijl het koersdoel fors omlaag ging. Fastned won juist 7 procent.



Wall Street



Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.

Bron: ABM Financial News