Beursblik: stabiele winst voorzien voor Euronext

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext zal dinsdag nabeurs over het eerste kwartaal vermoedelijk een stabiele winst op een hogere omzet rapporteren, uitgaande van de resultaten inclusief Borsa Italiana. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die werd ingezien door ABM Financial News. De analisten rekenen op een nettowinst van 128 miljoen euro, tegen 130 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg volgens de analisten van 373 miljoen naar 390 miljoen euro, door hogere inkomsten uit de handelsactiviteiten. Ook rekent men gemiddeld op meer inkomsten uit nieuwe beursnoteringen. Analist Reg Watson van ING wijst op de actieve markt in het afgelopen kwartaal, met de veranderende macro-economische dynamiek en de volatiliteit rond de invasie van Rusland in Oekraïne en de oorlog die nu al enkele maanden woedt tussen de twee landen. Omdat de kosten naar verwacht flink stijgen, van 153 miljoen naar 166 miljoen euro, daalt de aangepaste EBITDA-marge op jaarbasis van 60,7 procent naar 60,1 procent. Euronext mikt op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een stijging van 5 tot 6 procent voor de EBITDA, wat zou moeten resulteren in een marge boven 60 procent. Bron: ABM Financial News

